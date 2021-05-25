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ХАМАС заперечив причетність до "мінування" літака з Протасевичем – ЗМІ
|Суспільство | 25-05-2021, 01:29
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|У русі ХАМАС у відповідь на заяву міністерства транспорту і комунікацій Білорусі заперечили свою причетність до повідомлення про мінування літака Ryanair, який екстрено сів у Мінську.
Джерело: Представник ХАМАСу Фаузі Бархум, цитує Reuters
Пряма мова: "Ми не вдаємось до таких методів. Це може бути результатом діяльності деяких підозрілих сил, які прагнуть демонізувати ХАМАС і перешкодити світовій симпатії до нашого палестинського народу і його законному опору".
Що передувало: У міністерстві транспорту і комунікацій Білорусі заявили, що повідомлення про нібито мінування літака RyanAir, який напередодні примусово посадили в аеропорту Мінська, надійшло на електронну пошту мінського летовища від "солдатів ХАМАСу".
Передісторія:
23 травня за вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.
Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
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