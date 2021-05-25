Російські найманці обстріляли селище Північне з ПТРК "Фагот" Суспільство | 25-05-2021, 01:31 0 138 На Донбасі російські окупанти обстріляли з ПТРК "Фагот" селище Північне.



Джерело: 10 Гірсько- Штурмова Бригада у Facebook



Дослівно: "З терикону шахти 6/7 в м. Горлівці, який перетворили в військову споруду російсько-окупаційні війська, божевільний розрахунок ПТРК "Фагот" пустив 2 ракети.



Перша влучила на територію гаражного кооператива, інша – на вулицю Цвіточну, біля будинку 16".



Деталі: У повідомленні йдеться про те, що жертв обстрілу нема.



Проте випущені ракети зіпсували майно: вибили шибки, побили паркан, пошкодили двері гаража.





Нагадаємо: Протягом понеділка, 24 травня, російсько-окупаційні війська здійснили чотири провокаційних обстріли позицій українських захисників, ті відкрили вогонь у відповідь. З нашого боку без жертв.