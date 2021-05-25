|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Російські найманці обстріляли селище Північне з ПТРК "Фагот"
|Суспільство | 25-05-2021, 01:31
| 0 138
|
|На Донбасі російські окупанти обстріляли з ПТРК "Фагот" селище Північне.
Джерело: 10 Гірсько- Штурмова Бригада у Facebook
Дослівно: "З терикону шахти 6/7 в м. Горлівці, який перетворили в військову споруду російсько-окупаційні війська, божевільний розрахунок ПТРК "Фагот" пустив 2 ракети.
Перша влучила на територію гаражного кооператива, інша – на вулицю Цвіточну, біля будинку 16".
Деталі: У повідомленні йдеться про те, що жертв обстрілу нема.
Проте випущені ракети зіпсували майно: вибили шибки, побили паркан, пошкодили двері гаража.
Нагадаємо: Протягом понеділка, 24 травня, російсько-окупаційні війська здійснили чотири провокаційних обстріли позицій українських захисників, ті відкрили вогонь у відповідь. З нашого боку без жертв.
|
|