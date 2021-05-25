COVID в Україні: 2 608 нових випадків і 249 летальних за добу Суспільство | 25-05-2021, 08:34 0 77 За добу 24 травня в Україні зафіксували 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19, госпіталізували 854 хворих, померли 249 осіб, одужали 17 504 особи.







Джерело: Міністерство охорони здоров'я



Деталі: Найбільше підтверджених випадків коронавірусного захворювання за останню добу зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.



За добу протестовано: методом ПЛР – 23 440 осіб, методом ІФА – 12 650 осіб, експрес-тестами – 16 189 особа.



За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 186 463 осіб, із них одужали 1 975 064 особи, померли 49 685 осіб.