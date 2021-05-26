НА ЗАКАРПАТТІ ЗААРЕШТУВАЛИ УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ НАМАГАВСЯ ПОРУШИТИ КОРДОН Суспільство | 25-05-2021, 14:52 0 94

10 діб арешту отримав 20-річний «дайвер» із Рахова, якого днями затримали прикордонники поблизу населеного пункту «Ділове».



Молодика, одягненого у гідрокостюм, близько 4-ї години ранку на березі річки Тиса помітили військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування «Великі Мости», які прибули на ділянку відповідальності відділу «Ділове» Мукачівського прикордонного загону, з метою посилення охорони кордону.



Затриманий не мав при собі жодних документів. Прикордонникам зізнався, що є громадянином України та мешкає у місті Рахів. Разом із своїми поплічниками чоловік мав намір незаконно перетнути кордон з Румунією аби перемістити тютюнові вироби.



За вчинення адмінправопорушеня передбаченого ч.1 ст.204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» на рахівчанина склали документи адміністративного провадження, справу скерували до Рахівського районного суду, який і призначив правопорушнику стягнення у вигляді 10 діб арешту.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону