Суму орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку) внутрішньо переміщена особа має право включити до податкової знижки Суспільство | 25-05-2021, 14:52 0 94



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що платник ПДФО має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, фактично сплачені ним протягом звітного податкового року суми коштів, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником ПДФО, який має статус внутрішньо переміщеної особи.



Платник ПДФО має право скористатися податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:



- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;



- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.



Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.





