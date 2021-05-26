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УКРАЇНЕЦЬ ТА УГОРЕЦЬ НАМАГАЛИСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН З ПІДРОБЛЕНИМИ ПЛР-ТЕСТАМИ

Суспільство | 25-05-2021, 14:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    



Учора в пункт пропуску «Лужанка», на в’їзд в Україну, прибув громадянин Угорщини. 52-річний іноземець надав на контроль прикордонникам Мукачівського загону підроблену довідку про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.Прикордонники одразу звернули увагу на те, що датою видачі негативного результату на коронавірус зазначалося 25 травня, попри те, що чоловік перетинав кордон 24 травня.

Громадянин України, який учора теж через пункт пропуску «Лужанка» повертався в Україну, також пред’явив прикордонникам підроблений тест на COVID-19. Під час зчитування QR-коду довідки інформація про пацієнта була відсутня. В ході уточнення даної інформації з лабораторією, правоохоронці встановили, що бланк довідки, пред’явлений даною особою, не відповідав встановленому зразку. Також з’ясувалося, що 35-річний українець у зазначеній в довідці лабораторії, ПЛР-тест взагалі не здавав.

За даними фактами до Нацполіції направлені повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штабів».



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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