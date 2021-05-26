На Львівщині висадили 700 га лісу Суспільство | 25-05-2021, 14:54 0 205

Сьогодні, 25 травня відбулося засідання колегії Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства під головуванням начальника управління Анатолія Дейнеки, за участі членів колегії, директорів державних лісогосподарських підприємств.

На засіданні колегії розглянуто підсумки господарсько-фінансової діяльності державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ за І квартал 2021 року.

Про результати роботи лісогосподарських підприємств колегію поінформували заступники начальника управління та начальники структурних підрозділів Львівського ОУЛМГ.

В цілому підприємства Львівського ОУЛМГ забезпечили виконання запланованих лісівничих, лісозахисних, лісоохоронних та лісовідновних заходів.

За підсумками проведення весняної лісокультурної кампанії державними лісогосподарськими підприємствами на сьогодні висаджено 692,2га лісових культур, що становить 116% до плану весни.

Рубки формування та оздоровлення лісів за 1 квартал 2021 року проведено на площі 2,6 тис. га, в ході яких заготовлено 91,4 тис. кбм ліквідної деревини, в тому числі рубки догляду в молодняках проведені на площі 107 га.

За період з початку року підприємствами управління від всіх видів рубок заготовлено 191,2 тис. кбм. деревини, в тому числі на рубках головного користування – 102,3 тис. кбм.

В круглому вигляді було реалізовано 158,5 тис.кбм. деревини.

На власних виробничих потужностях за період з початку року перероблено 38,0 тис.кбм. деревини.

Обсяг реалізації продукції склав 261,8 млн.грн., або 124% до відповідного періоду минулого року.

Відмічено позитивну тенденцію щодо зменшення обсягу незаконних рубок в державному лісовому фонді. Обсяг незаконних рубок знизився на 203 кбм (61%) у порівнянні з І кварталом 2020 року.

Підприємства Львівського ОУЛМГ за 1 квартал поточного року сплатили до бюджетів усіх рівнів 77,1 млн гривень податків та зборів (обов’язкових платежів), або 29,4% від чистого доходу від реалізації продукції.

Зокрема, до державного бюджету України сплачено 54,3 млн. грн. та 22,8 млн. грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевого бюджету.

Єдиного соціального внеску сплачено 17,9 млн.грн.

За підсумками засідання голова колегії Анатолій Дейнека акцентував увагу керівників підприємств в частині питань підвищення ефективності контролю у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Зокрема, звернено увагу на контролі за дотриманням сезону тиші відповідно до вимог Закону України «Про тваринний світ».

Також наголошено на необхідності завершити цього року роботи з інвентаризації об’єктів постійної насіннєвої бази всіма підприємствами управління.

За результатами засідання колегії прийнято відповідні рішення та окреслено основні напрями діяльності підприємств Львівського ОУЛМГ на найближчу перспективу.

