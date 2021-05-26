Сміттєві махінації на понад 2 млн грн: на заволодінні бюджетними коштами викрито організовану злочинну групу з числа керівників фірм, які займалися вивезенням відходів Суспільство | 25-05-2021, 15:07 0 130



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами під час вивезення сміття зі Львова п’ятьом особам (з них четверо - у складі організованої злочинної групи) з числа керівництва організацій, які мали укладені договори з Львівською міськрадою на утилізацію відходів (ч.5 ст.191 КК України).



Встановлено, що службові особи підприємств разом із підприємцями-субпідрядниками (які фактично займаються вивезенням твердих побутових відходів) протягом 2020 року шляхом завищення витрат на вивезення сміття зі Львова заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 2 млн грн, подаючи для оплати до уповноважених структурних підрозділів Львівської міськради підроблені офіційні документи із внесеними до них неправдивими відомостями (у частині завищеної відстані їх перевезення та пробігу транспортних засобів).



У дійсності ж сміття вивозили у нічний час за межі Львова і захоронювали на несанкціонованих сміттєзвалищах (без дозволів органів місцевого самоврядування). Різницю між документально освоєними та фактично витраченими коштами згодом розділяли між усіма учасниками.



У ході проведення 23 обшуків на території Львівської, Київської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей вилучено: бухгалтерську документацію, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази причетності осіб до скоєння злочину.



Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад. Встановлюється причетність службових осіб з числа замовників робіт до вчинення вказаного правопорушення.



Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури