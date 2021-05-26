ПРИКОРДОННИКІВ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ НАВЧАЛИ ТОНКОЩАМ ПОГЛИБЛЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ Суспільство | 25-05-2021, 17:09 0 126

Експерти Головного експертно-криміналістичного центру провели виїзний тренінг з інспекторським складом Мукачівського прикордонного загону. Військовослужбовців, які залучаються до проведення перевірки документів в пунктах пропуску через державний кордон навчали виявляти повні та часткові види підробки документів.



Якими б досконалими не були елементи захисту документів, на противагу їм, різного роду ділки, намагаються використовувати можливості сучасної копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки, створення нових програмних продуктів з метою підробки документів.



Саме для вивчення та своєчасного виявлення можливих ознак фальшування, Посольство Федеративної Республіки Німеччини в Україні надало українським прикордонникам унікальну мобільну криміналістичну лабораторію, обладнану на базі автомобіля Volkswagen Crafter 35. Це цілий комплекс, що має спеціалізовану лупу Regula 1025.01, яка дозволяє розпізнати найтонші ознаки фальшування. інвертор, сучасну фотокамеру, потужний ноутбук, резервні акумулятори, дизельгенератор, радіостанцію, мобільну систему відеоспостереження, здатну в режимі реального часу розпізнавати обличчя тощо.



Впродовж тренінгу, який відбувся на базі відділу прикордонної служби «Лужанка», військовослужбовці мали змогу застосувати усі види представленого технічного забезпечення, самостійно виявити надскладні підробки, а також отримати фахові поради справжніх професіоналів щодо викриття протизаконних намірів порушників кордону.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону