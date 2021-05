Пов’язане з Росією PR-агентство пропонувало європейським блогерам “чорнити” Pfizer — ЗМІ Суспільство | 26-05-2021, 08:45 0 99 PR-агентство Fazze зі зв'язками з Росією запропонувало гроші французьким і німецьким "лідерам думок", щоб вони поширювали хибне звинувачення в тому, що COVID-вакцина Pfizer / BioNTech є причиною "сотень смертей".



Джерело: The Guardian



Деталі: Компанія Fazze заявила, що вона є "маркетинговою платформою з впливу... з'єднує блогерів і рекламодавців", і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. Згідно з LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке, як повідомляється, заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій веб-сайт і свій профіль в Instagram.



Минулого тижня агентство сконтактувало з кількома французькими YouTube-блогерами, що займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх поганою англійською "пояснити... рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже в 3 рази вищий, ніж серед вакцинованих AstraZeneca".



Лідерам думки сказали опублікувати посилання на YouTube, Instagram або TikTok на звіти в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. The Guardian зазначає, що стаття в Le Monde не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.



Крім того, блогерів попросили сказати своїм підписникам, що "основні засоби масової інформації ігнорують цю тему", і запитати: "Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?". Бриф також містив прохання "поводитися так, як ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми", і уникати використання слів "реклама" або "спонсорований" в повідомленнях або відео, тому що "матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка".



Зазначається, що скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн підписників. Грассі сказав, що у кампанії був "колосальний бюджет", але агентство відмовилося назвати свого клієнта. Німецький блогер з 1,5 млн підписників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в "інформаційній кампанії" про "значну кількість смертей" після щеплення Pfizer.





Французький сайт Numerama також опублікував уривки з листувань, зокрема заклик Fazze "спонукати глядачів зробити власні висновки, подбати про себе і своїх близьких".



Французькі ЗМІ вказали на схожість між повідомленням Fazze і офіційним аккаунтом в Twitter російського Sputnik V, - який неодноразово заявляв, що "дані реального світу" показують, що вони "безпечніші і ефективніші", ніж вакцини мРНК (тобто такі як Pfizer або Moderna – УП).



Що передувало: Стало відомо, що у Франції намагалися запустити дискредитаційну кампанію проти вакцини Pfizer-BioNTech через популярних блогерів. Fazze пропонувало великі гроші за критику вакцини і коментарі на користь AstraZeneca. AstraZeneca категорично заперечила причетність до інформкампаній проти Pfizer. Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив, що не знає, звідки ця ініціатива, але "це небезпечно і абсолютно безвідповідально".



Нагадаємо:



У березні повідомлялося, що російські спецслужби розгорнули кампанію з дискредитації американських вакцин від коронавірусу Pfizer Inc. та інших західних вакцин.

Наприкінці квітня ЄС видав звіт, де зазначалося, що Росія і Китай інтенсивно просувають свої вакцини проти COVID-19, та їхня "вакцинна дипломатія" поєднується з дезінформацією та маніпуляціями – аби підірвати довіру до західних вакцин, інститутів ЄС і західноєвропейських стратегій вакцинації.