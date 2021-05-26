ЄС розраховує до жовтня отримати понад мільярд доз вакцини Суспільство | 26-05-2021, 08:52 0 107 ЄС розраховує отримати до кінця вересня понад мільярд доз вакцини проти COVID-19.



Джерело: Reuters з посиланням на документ, підготовлений Європейською комісією і наданий лідерам ЄС



Деталі: Як зазначається, документ свідчить, що в блоці впевнені в наявності достатньої кількості вакцин для імунізації всього населення, що має право на вакцинацію, до цієї дати, що набагато перевищує початкову мету вакцинації 70% дорослого населення до кінця літа.



ЄС очікує отримати 413 млн доз в другому кварталі і ще 529 млн на третьому. У першому кварталі він отримав 106 млн.



За прогнозами ЄС, до кінця року він отримає ще 452 млн доз, в цілому – 1,5 млрд.



Враховані вакцини тільки від Pfizer / BionTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca і Moderna. Зокрема, на Pfizer і BioNTech припадає більше половини поставок у другому кварталі цього року і майже 40% загального обсягу поставок в третьому кварталі.



Нагадаємо: Європейська комісія встановила завданням зробити щеплення 70% дорослого населення ЄС до кінця цього літа, покладаючись на значне збільшення поставок вакцин, щоб пришвидшити процес.