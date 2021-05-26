Наркозбувача з Жовківщини відправили під варту Суспільство | 26-05-2021, 17:51 0 75

Суд задоволив клопотання Жовківської окружної прокуратури про обрання 40-річному жителю смт.Куликів (Жовківський район), якого підозрюють у незаконному збуті наркотичних засобів, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч.2 ст.307 КК України).



Встановлено, що чоловік впродовж квітня-травня цього року при особистій зустрічі збував наркозалежним особам району «Метадон». Правоохоронці затримали фігуранта при черговому продажі наркотичного засобу.



У ході проведення обшуків виявили: нарковмісні таблетки, пакетики з розфасованою порошкоподібною речовиною, зовні схожою на «Метадон», шприци, кошти, отримані від реалізації наркотиків, та інші предмети злочинної діяльності.



Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №5 Львівського районного управління поліції.



Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури