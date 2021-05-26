Понад 860 млн гривень єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини Суспільство | 26-05-2021, 18:13 0 80







Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.05.2021 cкладає 860,2 млн грн, в т.ч.: – 522,1 млн грн по юридичних особах та – 338,1 млн грн по фізичних особах.





