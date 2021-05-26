До лав прикордонників призвано 1400 юнаків весняного призову Суспільство | 26-05-2021, 18:16 0 80

На строкову службу до лав Держприкордонслужби призвано майже 1400 юнаків весняного призову, що становить понад 50 % від загального плану. Призов триває.



Нагадаємо, що протягом квітня-червня 2021 року до лав Державної прикордонної служби України має бути призвано 2500 осіб з 23 областей України та м. Києва.



З них 40 чоловіків вже відібрані для служби в Морську охорону Держприкордонслужби, які проходять підготовку в Навчальному центрі Морської охорони, що в Ізмаїлі на Одещині.



Молоде поповнення продовжують приймати у відомчих навчальних центрах на Черкащині (Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби ім. генерал-майора Ігоря Момота) та на Львівщині (Кінологічний навчальний центр, що у м. Великі Мости).



Перед розподілом у підрозділи охорони кордону новобранці проходять первинну підготовку, яка триває від одного до трьох місяців, в залежності від фаху. Військовослужбовці строкової служби вивчають прикордонні дисципліни, передовий досвід, вдосконалюють фізичну, проходять вогневу й тактичну підготовку.



Зазначимо, що призову на строкову службу підлягають придатні за станом здоров’я до військової служби чоловіки, громадяни України, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші громадяни, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.



Молоді люди, які отримали до призову на службу ступінь вищої освіти - магістр, служитимуть до 12 місяців, інші – до 18 місяців. Також зауважимо, що військовослужбовці строкової служби до служби в ООС залучатися не будуть.



Чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу з областей та міста Києва, визначені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 230-р «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні-червні 2021 року».



Поряд із призовом триває й звільнення військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлені терміни.



Відмітимо також, що у рамках боротьби з поширенням COVID-19, військовослужбовців строкової служби також вакцинують проти цієї хвороби.



Так, днями щеплення від коронавірусу отримали понад 100 військовослужбовців строкової військової служби, які проходять підготовку у Кінологічному навчальному центрі на Львівщині.





