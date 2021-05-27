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В ООН подвоїли ймовірність, що світ перейде “температурну межу” за найближчі 5 років
|Суспільство | 27-05-2021, 08:44
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|Є 40% імовірності, що в найближчі п'ять років у світі стане так спекотно, що він тимчасово перевищить температурну межу, встановлену Паризькою кліматичною угодою.
Джерело: AP, BBC та Reuters з посиланням на новий прогноз Всесвітньої метеорологічної організації (WMO) ООН
Деталі: Зокрема, є 40% імовірності, що принаймні один з наступних п'яти років буде на 1,5 градуса за Цельсієм спекотнішим, ніж індустріальні часи. Це нижня з двох температурних меж, встановлених Паризькою угодою.
У минулому році та ж група прогнозувала 20% вірогідності того, що це станеться. Вчений-кліматолог з Метцентру Сполученого Королівства Леон Хермансон, який допомагав з прогнозом, сказав, що подвоєння шансів пов'язане з удосконаленням технологій, які показують, що "насправді нагрів більший, ніж ми вже думали", особливо в полярних регіонах, за якими ведеться слабке спостереження.
Reuters зазначає, що це ще не означає, що світ вже переступить поріг довгострокового потепління в 1,5 градуса, встановлений угодою, який, як попереджають вчені, є стелею, що дозволяє уникнути катастрофічних наслідків зміни клімату. Цілі Паризької угоди розглядають температуру в середньому за 30 років, а не за один рік.
Як повідомляється, у світі вже на 1,2 градуса Цельсія тепліше, ніж в індустріальні часи.
Прогноз також пророкує 90% імовірності того, що світ встановить ще один рекорд – найбільш спекотний рік – до кінця 2025 року та що Атлантичний океан продовжить породжувати більше потенційно небезпечних ураганів, ніж раніше.
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