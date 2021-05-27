НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ СПІЛЬНО ІЗ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОЛІЦІЇ ВИЯВИЛИ ЧИМАЛУ КІЛЬКІСТЬ СИГАРЕТ НЕВІДОМОГО ПОХОДЖЕННЯ Суспільство | 27-05-2021, 08:47 0 31





54 ящики сигарет виявила спільна міжвідомча група у складі військовослужбовців Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону та співробітників патрульної поліції у ході реалізації інформації наданої прикордонниками.



Мікроавтобус марки «Рено», який їхав на Закарпаття, правоохоронці зупинили вчора ввечері на стаціонарному посту «Нижні Ворота». Транспортний засіб був вщерть забитий тютюновими виробами, походження яких 38-річний водій, мешканець села Клячаново Закарпатської області, пояснити не зміг. Жодних товаросупровідних документів на сигарети у чоловіка не було.



Про факт виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», на адресу ГУ ДФС та ГУ Нацполіції в Закарпатській області прикордонники направили повідомлення.



Мікроавтобус з тютюновими виробами було доправлено на штафмайданчик відділення поліції.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону