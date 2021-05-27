Окупанти 9 разів порушували “тишу”, українські військові стріляли у відповідь Суспільство | 27-05-2021, 08:48 0 26 26 травня окупанти на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема, поблизу Кримського ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти.



Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру.



Неподалік Причепилівки російські окупанти стріляли у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



У районі Красногорівки противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



У передмісті Павлополя ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.





Біля Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.



Поблизу селища Південне окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.



Крім того, станом на 7 ранку 27 травня було 2 порушення "тиші". Зокрема, поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів, а неподалік Причепилівки - з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військових немає.