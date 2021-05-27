|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Окупанти 9 разів порушували “тишу”, українські військові стріляли у відповідь
|Суспільство | 27-05-2021, 08:48
| 0 26
|
|26 травня окупанти на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, поблизу Кримського ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти.
Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру.
Неподалік Причепилівки російські окупанти стріляли у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі Красногорівки противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У передмісті Павлополя ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Біля Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
Поблизу селища Південне окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.
Крім того, станом на 7 ранку 27 травня було 2 порушення "тиші". Зокрема, поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів, а неподалік Причепилівки - з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військових немає.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Окупанти 9 разів порушували “тишу”, українські військові стріляли у відповідь...
|27-05-2021, 08:48
| >>>
|НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ СПІЛЬНО ІЗ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОЛІЦІЇ ВИЯВИЛИ ЧИМАЛУ КІЛЬКІСТЬ СИГАРЕТ НЕВІДОМОГО ПОХОДЖЕННЯ...
|27-05-2021, 08:47
| >>>
|В ООН подвоїли ймовірність, що світ перейде “температурну межу” за найближчі 5 років...
|27-05-2021, 08:44
| >>>
|Facebook: Україна стала одним з найбільших постачальників дезінформації...
|27-05-2021, 08:36
| >>>
|На Нігері перевернулося судно, близько 140 людей зникли безвісти...
|27-05-2021, 08:33
| >>>
|Фізична особа - підприємець, яка не використовує РРО, зобов’язана надати покупцеві інший розрахунковий документ...
|26-05-2021, 18:29
| >>>
|До лав прикордонників призвано 1400 юнаків весняного призову...
|26-05-2021, 18:16
| >>>
|