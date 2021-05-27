Обласна прокуратура у суді відстояла повернення земельної ділянки біля смт.Рудне Суспільство | 27-05-2021, 13:28 0 89



Господарський суд Львівської області задоволив позов органів прокуратури Львівщини до кооперативу, який користувався землею на території Рудненської селищної ради, про витребування з приватної власності земельної ділянки площею понад 0,04 га вартістю 210 тис грн.



Встановлено, що обслуговуючий кооператив незаконно (шляхом підроблення документів) набув у власність вказану земельну ділянку поруч з смт.Рудне (Львівська територіальна громада), а згодом звернувся до органу місцевого самоврядування, аби на підставі підроблених документів отримати цю землю у власність.



Наявні порушення і стали причиною для втручання прокуратури. Як наслідок, незаконно набуті землі з приватної власності обслуговуючого кооперативу витребувано у державну власність – на користь Львівської облдержадміністрації.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури