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Обласна прокуратура у суді відстояла повернення земельної ділянки біля смт.Рудне
|Суспільство | 27-05-2021, 13:28
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Господарський суд Львівської області задоволив позов органів прокуратури Львівщини до кооперативу, який користувався землею на території Рудненської селищної ради, про витребування з приватної власності земельної ділянки площею понад 0,04 га вартістю 210 тис грн.
Встановлено, що обслуговуючий кооператив незаконно (шляхом підроблення документів) набув у власність вказану земельну ділянку поруч з смт.Рудне (Львівська територіальна громада), а згодом звернувся до органу місцевого самоврядування, аби на підставі підроблених документів отримати цю землю у власність.
Наявні порушення і стали причиною для втручання прокуратури. Як наслідок, незаконно набуті землі з приватної власності обслуговуючого кооперативу витребувано у державну власність – на користь Львівської облдержадміністрації.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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