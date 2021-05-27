Позбавлення волі в псевдореабілітаційному центрі: учасникам міжрегіональної злочинної групи повідомили про підозру Суспільство | 27-05-2021, 13:35 0 77

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі з метою незаконного збагачення дев’ятьом членам злочинної групи (ч.3 ст.146 КК Країни).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=291515), члени злочинної групи на території Львівської та Івано-Франківської областей організували роботу псевдореабілітаційних центрів, де, під виглядом надання платних медичних послуг з лікування від алко та наркозалежності, незаконно утримували та експлуатували осіб, залежних від психоактивних речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин та алкоголю). До них застосовували психологічне та фізичне насильство, обмежували можливість вільного пересування, забороняли вільно залишати приміщення та територію центру.



Наразі правоохоронцям вдалося зібрати достатньо доказів причетності фігурантів до вчинення цього кримінального правопорушення для повідомлення їм про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.



Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури