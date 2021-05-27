|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
До 10 червня 2021 року платникам надана можливість скористатись процедурою списання пені та штрафів у разі сплати основної суми боргу
|Суспільство | 27-05-2021, 13:53
| 0 96
|
Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-ІX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Закон № 1072), зокрема, підрозділ 10 розділу ХХ Податкового кодексу України доповнено новим п. 23 (далі – пункт 23).
Відповідно до пункту 23 у разі погашення у повному обсязі грошовими коштами платниками податків протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 01 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.
Тому у разі надходження до територіального органу ДПС заяв про участь у процедурі, визначеній пунктом 23 від платників податків – у п’ятиденний строк від дати реєстрації заяви направляється аргументована відмова у списанні, скасуванні та зменшенні штрафних санкцій (у т.ч. довідково розрахованих) та пені із зазначенням причини відмови з посиланням на відповідне положення пункту 23. При цьому підставою для відмови є перебування платника податків в будь-якій з процедур, визначених пунктом 23.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Трьох членів організованої злочинної групи взяли під варту за незаконне позбавлення волі людей та вимагання...
|27-05-2021, 15:13
| >>>
|Міжнародне партнерство з Казахстаном - перспективний напрямок для нашої області, - Ірина Гримак....
|27-05-2021, 14:44
| >>>
|Отримувати адміністративні послуги зручно в режимі онлайн...
|27-05-2021, 14:43
| >>>
|У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ПОДОРОЖНІ, АБИ УНИКНУТИ САМОІЗОЛЯЦІЮ, ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОПОНУВАТИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАРІ...
|27-05-2021, 14:20
| >>>
|До 10 червня 2021 року платникам надана можливість скористатись процедурою списання пені та штрафів у разі сплати основної суми боргу...
|27-05-2021, 13:53
| >>>
|Позбавлення волі в псевдореабілітаційному центрі: учасникам міжрегіональної злочинної групи повідомили про підозру...
|27-05-2021, 13:35
| >>>
|Обласна прокуратура у суді відстояла повернення земельної ділянки біля смт.Рудне...
|27-05-2021, 13:28
| >>>
|