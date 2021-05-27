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У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ПОДОРОЖНІ, АБИ УНИКНУТИ САМОІЗОЛЯЦІЮ, ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОПОНУВАТИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАРІ
|Суспільство | 27-05-2021, 14:20
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Через небажання виконувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України COVID-19, упродовж цього місяця 20 осіб намагалася підкупити прикордонників Львівського прикордонного загону у міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Шегині», «Краківець», «Рава-Руська» та «Грушів».
За "вирішення питання" громадяни України та іноземці намагалися дати прикордонникам 3400 гривень, 200 євро, 140 злотих та 1000 чеських крон за пропуск через державний кордон України без негативного ПЛР-тесту, без проходження обсервації чи самоізоляції, за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19.
Усі випадки пропонування хабарів задокументовано, до Нацполіції направлені повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369 ККУ.
Держприкордонслужба вкотре звертає увагу громадян, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди прикордоннику – це злочини, за який передбачена кримінальна відповідальність.
І ВКОТРЕ нагадуємо про вчасне та правильне оформлення документів для подорожі, аби не зіпсувати собі мандрівку.
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