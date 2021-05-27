Отримувати адміністративні послуги зручно в режимі онлайн Суспільство | 27-05-2021, 14:43 0 85



У Державній податковій службі активно працюють над цифровізацією послуг у напрямі надання громадянам та бізнесу якісних послуг, забезпечення легкої та доступної сплати податків.



Як наслідок, кількість відвідувачів Центрів обслуговування платників податків зменшується, оскільки платники все більше надають перевагу користуванню електронними сервісами ДПС.



Зокрема, впродовж січня-квiтня 2021 року із 70 тисяч платників, котрі отримували адміністративні послуги, електронним форматом скористалось понад 20 тисяч платників, тобто 29 відсотків від загальної кількості платників.



Найчастіше платники податків користувалися електронним способом при отриманні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, послуг з реєстрації реєстратора розрахункових операцій, реєстрації книг обліку розрахункових операцій, послуги з реєстрації платника єдиного податку тощо.



Найбільшу питому вагу займає послуга з видачі картки платника та видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Протягом січня – квітня 2021 року надано майже 28 тисяч таких послуг, що становить 41 відсоток від загальної кількості наданих адміністративних послуг.



