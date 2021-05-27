Міжнародне партнерство з Казахстаном - перспективний напрямок для нашої області, - Ірина Гримак. Суспільство | 27-05-2021, 14:44 0 126

27 травня Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калетаєв та Почесний консул Казахстану у Західній Україні Галина МАСЛЮК підписали Меморандум про співпрацю між Львівською обласною радою і Посольством Республіки Казахстан в Україні.





Враховуючи положення Договору про дружбу і співробітництво, підписаного між Україною та Республікою Казахстан 20 січня 1994 року, а також взаємну зацікавленість у розширенні соціально-економічного, науково-освітнього і культурного співробітництва сторони домовилися про реалізацію спільних заходів у сферах економіки, охорони здоров'я, культури, освіти та туризму.







Ірина Гримак наголосила, що цей документ стане важливою передумовою зростання українсько-казахського партнерства у всіх сферах. "Для нашої області - це важливий перспективний напрямок розвитку міжнародного партнерства, нові поважні можливості до залучення інвестицій, активізації туристичного, освітнього і культурного обміну", - акцентувала вона.







"Казахстан зацікавлений інвестувати в українську економку, нас приваблюють сфера туризму, а також медична реабілітація та оздоровлення у санаторно-курортних комплексах Львівщини. Також ми сподіваємося на залучення українського бізнесу в аграрну та машинобудівну галузі нашої держави. У нас діють вільні економічні зони, ми будуємо нові міста і шукаємо спільні точки дотику з українськими науковими школами та підприємцями," – розповів Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калетаєв.







Учасники міжнародної зустрічі обговорили перспективи відкриття прямого авіарейсу між Львовом та містами Республіки Казахстан. Пряме сполучення сприятиме міжнародному обміну студентами, науковцями, викладачами.







"Інвестиція в молодь – це головна інвестиція кожної держави," – акцентував дипломат.







На думку Ірини Гримак, першим кроком співпраці стане партнерство між Львівським університетом ім. І.Франка та Євразійського національного університету ім. Л. Гумільова.







Вона також запросила делегацію Республіки Казахстан відвідати 5 форум місцевого розвитку, який відбудеться на Львівщині у вересні цього року. На цьому заході представники бізнесу та науковці обох держав матимуть можливість налагодити контакти та запланувати співпрацю.