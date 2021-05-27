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Трьох членів організованої злочинної групи взяли під варту за незаконне позбавлення волі людей та вимагання
|Суспільство | 27-05-2021, 15:13
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|За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру у грабежах, незаконному позбавленні волі потерпілих, незаконному заволодінні транспортним засобом, а також вимаганні коштів двом членам та організатору злочинної групи (ч.5 ст.186, ч.3 ст.146, ч.2 ст.289, ч.ч. 2,4 ст.189 КК України).
Встановлено, що впродовж січня – квітня цього року 2 жителів Львова 37 і 40 років, на чолі з організатором - 33-річним львів’янином, вчиняли злочини, пов’язані з незаконним позбавленням волі потерпілих та вимаганням у них коштів. Загалом жертвами фігурантів стали 5 жителів області, за звільнення яких підозрювані вимагали грошові кошти на понад 10 тис євро та 2 тис доларів США.
Ролі у групі були розподілені таким чином: один з учасників здійснював фізичний вплив на потерпілих, вимагав у них гроші, інший – забезпечував організовану групу знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, шукав жертв та дізнавався про їхній матеріальний стан, тоді як організатор координував дії всіх учасників, розробляв плани злочинів та розподіляв між учасниками кошти, здобуті злочинним шляхом, а також реалізовував майно, отримане внаслідок злочинної діяльності групи. Крім них до злочинної діяльності було залучено ще 6 осіб.
У ході 14 обшуків вилучено: мобільні телефони, розкладний ніж, бити, металевий прут, сім-карти, пневматичний пістолет та авто, що належить одному із потерпілих.
Наразі організатору та учасникам угруповання обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим особам, причетним до протиправної діяльності повідомлено про підозру.
Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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