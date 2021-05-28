Ірина Гримак привітала футзальний клуб «Енергія» з 20-річчям Суспільство | 27-05-2021, 19:42 0 95



Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак взяла участь в урочистостях із нагоди 20-річчя львівського футзального клубу «Енергія».



«Футзальний клуб «Енергія» уже 20 років прославляє Львів і Львівщину не тільки на теренах України, а й далеко за її межами.



Ваші перемоги в чемпіонатах України, кубках України, суперкубку України, міжнародних змаганнях – це спільна велика праця всіх причетних до створення клубу, до його історії і сучасності. І за це низький уклін усій великій команді СК «Енергія».



Бажаю в наступні роки – нових перемог!», - зауважила у вітальному слові Ірина Гримак, звертаючись до ювілярів.



Спортивний клуб «Енергія»:



- Чемпіон України сезонів 2006/2007 рр., 2011/2012 рр., 2015/2016 рр;



- володар Кубку України сезонів 2010/2011 рр., 2011/2012 рр., 2012/2013 рр., 2013/2014 рр., 2017/2018 рр.;



- володар Суперкубка України 2018 р.;



- учасник Кубку УЕФА 2008 р., 2012 р. (вихід в елітний раунд), 2016 р.;



- переможець турнірів: «Dina Open Cup» (2007 р.), «Турнір енергетиків» (2002 р., 2003 р.), «Кубок Галичини (2004 р., 2006 р.), «BESKID FUTSAL KUP» (2011 р.,2012 р.), «Lviv Open Сup» (2015 р., 2016 р.), «Кубок Свободи» (2016 р.).



До слова, з нагоди ювілею клуб підготував для вболівальників фільм про історію та успіхи команди. Стрічка розповідає про шлях до перших перемог, про три чемпіонства та інші нагороди, європейську арену, кубкові рекорди і про майбутнє клубу.



Переглянути фільм «Енергія» – 20 років» можна – https://www.youtube.com/watch?v=uA9yGgP6X0k&t=2432s