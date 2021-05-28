Ірина Гримак привітала футзальний клуб «Енергія» з 20-річчям...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 28/05/2021 Наглядова рада "Приватбанку" призначила голову правління...>> «Я задоволений процесом реалізації перших проєктів концепції – рекультивацією полігону», - Крістофер Раунд...>> У Львові вшанують пам’ять Мирослава Скорика...>> Працівниця «Гарячої лінії» міста стала лауреаткою літературного конкурсу...>> У Львові незрячі змагалися у конкурсі на швидкість читання...>> У Львові облаштують масштабний центр вакцинації МОЗ спільно з ІТ Кластером...>> «Ми плануємо, що будівництво заводу з переробки ТПВ розпочнеться вже влітку цього року», - С. Євтушенко...>> З 1 червня розпочнеться III етап реконструкції вул. Шевченка...>> Сімейні мануфактури, вінтажники та батяри: кого цими вихідними можна зустріти у Львові...>> Відзавтра буде перекрито рух транспорту на ще одній частині вул. С. Бандери...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
27-річного дрогобичанина судитимуть за вбивство з хуліганських мотивів...
24-05-2021, 09:44  >>> 
Під час вечірки у США сталася стрілянина, двоє загиблих...
24-05-2021, 09:23  >>> 
Вбивство на Драгоманова: підозрюваного взяли під варту...
20-05-2021, 09:22  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Україна — четверта в Європі за кількістю нових смертей від COVID-19...
27-05-2021, 08:38  >>> 
COVID в Україні: 3 395 випадків за добу, 1 778 госпіталізованих...
26-05-2021, 09:10  >>> 
“Індійський” COVID-19 виявили на 53 територіях — ВООЗ...
26-05-2021, 08:58  >>> 

Ірина Гримак привітала футзальний клуб «Енергія» з 20-річчям

Суспільство | 27-05-2021, 19:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    

Ірина Гримак привітала футзальний клуб «Енергія» з 20-річчям
Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак взяла участь в урочистостях із нагоди 20-річчя львівського футзального клубу «Енергія».

«Футзальний клуб «Енергія» уже 20 років прославляє Львів і Львівщину не тільки на теренах України, а й далеко за її межами.

Ваші перемоги в чемпіонатах України, кубках України, суперкубку України, міжнародних змаганнях – це спільна велика праця всіх причетних до створення клубу, до його історії і сучасності. І за це низький уклін усій великій команді СК «Енергія».

Бажаю в наступні роки – нових перемог!», - зауважила у вітальному слові Ірина Гримак, звертаючись до ювілярів.

Спортивний клуб «Енергія»:

- Чемпіон України сезонів 2006/2007 рр., 2011/2012 рр., 2015/2016 рр;

- володар Кубку України сезонів 2010/2011 рр., 2011/2012 рр., 2012/2013 рр., 2013/2014 рр., 2017/2018 рр.;

- володар Суперкубка України 2018 р.;

- учасник Кубку УЕФА 2008 р., 2012 р. (вихід в елітний раунд), 2016 р.;

- переможець турнірів: «Dina Open Cup» (2007 р.), «Турнір енергетиків» (2002 р., 2003 р.), «Кубок Галичини (2004 р., 2006 р.), «BESKID FUTSAL KUP» (2011 р.,2012 р.), «Lviv Open Сup» (2015 р., 2016 р.), «Кубок Свободи» (2016 р.).

До слова, з нагоди ювілею клуб підготував для вболівальників фільм про історію та успіхи команди. Стрічка розповідає про шлях до перших перемог, про три чемпіонства та інші нагороди, європейську арену, кубкові рекорди і про майбутнє клубу.

Переглянути фільм «Енергія» – 20 років» можна – https://www.youtube.com/watch?v=uA9yGgP6X0k&t=2432s
   Новини по темі: Суспільство
Ірина Гримак привітала футзальний клуб «Енергія» з 20-річчям...
27-05-2021, 19:42  >>> 
Трьох членів організованої злочинної групи взяли під варту за незаконне позбавлення волі людей та вимагання...
27-05-2021, 15:13  >>> 
Міжнародне партнерство з Казахстаном - перспективний напрямок для нашої області, - Ірина Гримак....
27-05-2021, 14:44  >>> 
Отримувати адміністративні послуги зручно в режимі онлайн...
27-05-2021, 14:43  >>> 
У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ПОДОРОЖНІ, АБИ УНИКНУТИ САМОІЗОЛЯЦІЮ, ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОПОНУВАТИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАРІ...
27-05-2021, 14:20  >>> 
До 10 червня 2021 року платникам надана можливість скористатись процедурою списання пені та штрафів у разі сплати основної суми боргу...
27-05-2021, 13:53  >>> 
Позбавлення волі в псевдореабілітаційному центрі: учасникам міжрегіональної злочинної групи повідомили про підозру...
27-05-2021, 13:35  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: новий власник УП, Facebook про Україну...
27-05-2021, 08:50  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: Байден про Nord Stream, авіасполучення з Білоруссю...
26-05-2021, 09:01  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: подробиці посадки літака в Мінську та реакція на цей інцидент...
25-05-2021, 08:30  >>> 
   ПолітикаПолітика
Східна політика Європейського Союзу: у Львові відбувається українсько-польський форум...
27-05-2021, 14:19  >>> 
Президент і прем’єр Малі подали у відставку — два дні тому їх арештували військові...
27-05-2021, 08:35  >>> 
Французький міністр заявив про загрозу апартеїду в Ізраїлі, Нетаньягу відповів...
27-05-2021, 08:34  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Наглядова рада "Приватбанку" призначила голову правління...
28-05-2021, 01:14  >>> 
Безос влітку покине пост гендиректора Amazon...
27-05-2021, 01:52  >>> 
Ryanair: Фінляндія викликала посла Білорусі...
26-05-2021, 08:34  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Ірина Гримак привітала футзальний клуб «Енергія» з 20-річчям...
27-05-2021, 19:42  >>> 
Трьох членів організованої злочинної групи взяли під варту за незаконне позбавлення волі людей та вимагання...
27-05-2021, 15:13  >>> 
Міжнародне партнерство з Казахстаном - перспективний напрямок для нашої області, - Ірина Гримак....
27-05-2021, 14:44  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
«Жінка - та пристрасть, яку годі розгадати», - Зоряна Павлишин презентувала картини на «Весняному салоні - 2021»...
21-05-2021, 17:24  >>> 
“Весняний салон - 2021”: понад 100 українських митців презентували свої роботи...
21-05-2021, 17:21  >>> 
ІЩЕ 10 КРАЇН ПРОЙШЛИ ДО ФІНАЛУ ЄВРОБАЧЕННЯ: З КИМ ЗМАГАТИМЕТЬСЯ УКРАЇНА...
21-05-2021, 01:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
01:14 Наглядова рада "Приватбанку" призначила голову правління
21:14 «Я задоволений процесом реалізації перших проєктів концепції – рекультивацією полігону», - Крістофер Раунд
21:09 У Львові вшанують пам’ять Мирослава Скорика
20:05 Працівниця «Гарячої лінії» міста стала лауреаткою літературного конкурсу
20:03 У Львові незрячі змагалися у конкурсі на швидкість читання
19:59 У Львові облаштують масштабний центр вакцинації МОЗ спільно з ІТ Кластером
19:53 «Ми плануємо, що будівництво заводу з переробки ТПВ розпочнеться вже влітку цього року», - С. Євтушенко
19:50 З 1 червня розпочнеться III етап реконструкції вул. Шевченка
19:48 Сімейні мануфактури, вінтажники та батяри: кого цими вихідними можна зустріти у Львові
19:46 Відзавтра буде перекрито рух транспорту на ще одній частині вул. С. Бандери

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования