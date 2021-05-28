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Німеччина розпочне вакцинацію підлітків у червні

Суспільство | 28-05-2021, 08:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 50 50    
У Німеччині підлітків віком від 12 до 16 років записуватимуть на вакцинацію проти COVID-19 після 7 червня.
Німеччина розпочне вакцинацію підлітків у червні

Джерело: Канцлер ФРН Ангела Меркель, цитує Укрінформ

Пряма мова: "12-16-річні зможуть записати на вакцинацію після 07.06, коли буде знята черговість".

Деталі: Biontech/Pfizer подали заявку на затвердження вакцини проти SARS-Cov2 для дітей та підлітків віком від 12 років, схвалення якої очікується з боку ЕМА (Європейське агентство з лікарських засобів – ред.).

Меркель зауважила, що швидкість вакцинації залежатиме від кількості наявних вакцин.

За будь-яких умов, підкреслила вона, безпечне функціонування шкіл залишатиметься пріоритетом незалежно від того, скільки учнів скористається пропозицією, а вакцинація залишається добровільною.

Політик підтвердила, що до кінця літа всі охочі будуть мати можливість зробити щеплення, як було обіцяно ще в лютому.


На цей час, поінформувала Меркель, принаймні одною дозою вакцини щеплено 41,5% населення (35 млн людей), що вона назвала дуже добрим показником; двома дозами, отже повністю – 15,7% жителів (13 млн).

Великим успіхом канцлер назвала суттєве зменшення у лікарнях важких хворих. При цьому вона підкреслила, що пандемія ще не завершилась.

За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу в ФРН було підтверджено 6 313 нових випадків інфікування. Семиденний рівень захворюваності впав нижче 50 на 100 тисяч і становить наразі 41 на 100 тисяч.

Майже по всій країні поступово пом’якшуються карантинні обмеження.

Нагадаємо: Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для використання у дітей віком від 12 років.
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