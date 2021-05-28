|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Німеччина розпочне вакцинацію підлітків у червні
|Суспільство | 28-05-2021, 08:47
| 0 50
|
|У Німеччині підлітків віком від 12 до 16 років записуватимуть на вакцинацію проти COVID-19 після 7 червня.
Джерело: Канцлер ФРН Ангела Меркель, цитує Укрінформ
Пряма мова: "12-16-річні зможуть записати на вакцинацію після 07.06, коли буде знята черговість".
Деталі: Biontech/Pfizer подали заявку на затвердження вакцини проти SARS-Cov2 для дітей та підлітків віком від 12 років, схвалення якої очікується з боку ЕМА (Європейське агентство з лікарських засобів – ред.).
Меркель зауважила, що швидкість вакцинації залежатиме від кількості наявних вакцин.
За будь-яких умов, підкреслила вона, безпечне функціонування шкіл залишатиметься пріоритетом незалежно від того, скільки учнів скористається пропозицією, а вакцинація залишається добровільною.
Політик підтвердила, що до кінця літа всі охочі будуть мати можливість зробити щеплення, як було обіцяно ще в лютому.
На цей час, поінформувала Меркель, принаймні одною дозою вакцини щеплено 41,5% населення (35 млн людей), що вона назвала дуже добрим показником; двома дозами, отже повністю – 15,7% жителів (13 млн).
Великим успіхом канцлер назвала суттєве зменшення у лікарнях важких хворих. При цьому вона підкреслила, що пандемія ще не завершилась.
За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу в ФРН було підтверджено 6 313 нових випадків інфікування. Семиденний рівень захворюваності впав нижче 50 на 100 тисяч і становить наразі 41 на 100 тисяч.
Майже по всій країні поступово пом’якшуються карантинні обмеження.
Нагадаємо: Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для використання у дітей віком від 12 років.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У прикордонній частині на Черкащині «змагались» виробники дронів та антидронів...
|28-05-2021, 09:38
| >>>
|Бойовики удосвіта поранили українського бійця на сході України...
|28-05-2021, 09:33
| >>>
|Юнак, який стріляв у правоохоронців з рушниці, тепер за ґратами...
|28-05-2021, 09:21
| >>>
|Німеччина розпочне вакцинацію підлітків у червні...
|28-05-2021, 08:47
| >>>
|Ірина Гримак привітала футзальний клуб «Енергія» з 20-річчям...
|27-05-2021, 19:42
| >>>
|Трьох членів організованої злочинної групи взяли під варту за незаконне позбавлення волі людей та вимагання...
|27-05-2021, 15:13
| >>>
|Міжнародне партнерство з Казахстаном - перспективний напрямок для нашої області, - Ірина Гримак....
|27-05-2021, 14:44
| >>>
|