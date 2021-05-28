Юнак, який стріляв у правоохоронців з рушниці, тепер за ґратами Суспільство | 28-05-2021, 09:21 0 27



Суд задоволив клопотання Золочівської окружної прокуратури про обрання 19-річному жителю с.Лешнів (Бродівська ОТГ), якого підозрюють у посяганні на життя правоохоронців, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ст.348 КК України)



Встановлено, що наприкінці травня цього року поблизу с. Піски (Бродівська ОТГ) працівники державної лісової охорони виявили незаконно зрізані дерева і викликали поліцію. На момент приїзду поліцейських правопорушник втік, залишивши підводу із зрубаною деревиною. Проте через деякий час повернувся уже з рушницею і почав стріляти в правоохоронців. Як наслідок поранення отримали троє: працівник поліції отримав поранення в шию, у одного працівника лісової охорони поранення в ногу, в іншого – у ногу та плече. Наразі їхньому життю загрози немає.



Підозрюваного у стрілянині оперативно затримали, ним виявися житель сусіднього села.



Після проведених експертиз, йому повідомили про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Золочівського РВП ГУНП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури