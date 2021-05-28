|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Юнак, який стріляв у правоохоронців з рушниці, тепер за ґратами
|Суспільство | 28-05-2021, 09:21
| 0 27
|
Суд задоволив клопотання Золочівської окружної прокуратури про обрання 19-річному жителю с.Лешнів (Бродівська ОТГ), якого підозрюють у посяганні на життя правоохоронців, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ст.348 КК України)
Встановлено, що наприкінці травня цього року поблизу с. Піски (Бродівська ОТГ) працівники державної лісової охорони виявили незаконно зрізані дерева і викликали поліцію. На момент приїзду поліцейських правопорушник втік, залишивши підводу із зрубаною деревиною. Проте через деякий час повернувся уже з рушницею і почав стріляти в правоохоронців. Як наслідок поранення отримали троє: працівник поліції отримав поранення в шию, у одного працівника лісової охорони поранення в ногу, в іншого – у ногу та плече. Наразі їхньому життю загрози немає.
Підозрюваного у стрілянині оперативно затримали, ним виявися житель сусіднього села.
Після проведених експертиз, йому повідомили про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Золочівського РВП ГУНП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У прикордонній частині на Черкащині «змагались» виробники дронів та антидронів...
|28-05-2021, 09:38
| >>>
|Бойовики удосвіта поранили українського бійця на сході України...
|28-05-2021, 09:33
| >>>
|Юнак, який стріляв у правоохоронців з рушниці, тепер за ґратами...
|28-05-2021, 09:21
| >>>
|Німеччина розпочне вакцинацію підлітків у червні...
|28-05-2021, 08:47
| >>>
|Ірина Гримак привітала футзальний клуб «Енергія» з 20-річчям...
|27-05-2021, 19:42
| >>>
|Трьох членів організованої злочинної групи взяли під варту за незаконне позбавлення волі людей та вимагання...
|27-05-2021, 15:13
| >>>
|Міжнародне партнерство з Казахстаном - перспективний напрямок для нашої області, - Ірина Гримак....
|27-05-2021, 14:44
| >>>
|