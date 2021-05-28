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У прикордонній частині на Черкащині «змагались» виробники дронів та антидронів

Суспільство | 28-05-2021, 09:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 33 33    


Прикордонники постійно вивчають технічні новинки, які можуть як захистити кордон, так і поповнити арсенал контрабандистів.

Якісніше розібратися в сучасних можливостях дронів та засобів для перехоплення безпілотників прикордонникам допомагали виробники відповідної техніки.

Так, днями представники Державної компанії «Укрспецекспорт», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Spaitech» (розробник і виробник інноваційних безпілотних літальних комплексів з композитних матеріалів) та компанії «NT Service» (литовська компанія – виробник радіоелектронного комплексу протидії дронам) на практиці презентували безпілотний літальний апарат та комплекс протидії безпілотним літальним апаратам.

Захід відбувся на Черкащині на базі Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби імені генерал-майора Ігоря Момота.

Правоохоронці змогли на практиці перевірити заявлені виробниками тактико-технічні характеристики презентованих технічних засобів, ефективність їх використання та доцільність впровадження в оперативно-службову діяльність підрозділів охорони кордону.

Ще на одному заході, який днями відбувся на Житомирщині, прикордонникам презентували легкі літальні апарати – гіроплани. Щоправда, з пілотованої авіації, Держприкордонслужба України зараз залучає до повітряного моніторингу кордону легкі вертольоти та літаки. Але це не заважає вивчати інші типи літальних апаратів, які використовуються закордонними колегами та потенційно можуть використовуватися порушниками кордону.

Варто зауважити, що у сьогоднішніх реаліях все частіше використовується безпілотна авіація. Безпілотні авіаційні комплекси (апарати), які є на озброєнні у прикордонників, активно використовуються для ведення повітряного моніторингу державного кордону, прикордонних районів, територіального моря, виключної морської економічної зони України, а також в зоні ООС та на адмінмежі з ТОТУ АР Крим. Вони допомагають виявляти та затримувати не лише порушників кордону, але й плавзасоби на водних ділянках кордону, а також протидіяти незаконному переміщенню товарів через кордон поза пунктами пропуску. Крім того, за допомогою безпілотників правоохоронці виявляють й БПЛА правопорушників, які використовуються у протиправній діяльності.

Як нещодавно зазначив Голова Держприкордонслужби в інтерв’ю інформагентству «РБК-Україна»: «Ми зараз маємо щоночі польоти безпілотних літальних апаратів контрабандистів, на польській ділянці кордону, на словацькій, на угорській, на румунській. Крім того, кілька разів на тиждень ми бачимо польоти малої літальної авіації. Якщо хтось думає, що це лише цигарки переправляють, то він дуже помиляється. Минулого місяця ми затримали в Луганській області безпілотник з 18 кг марихуани, яку намагалися перемістити з України в РФ. Тобто, спочатку це контрабанда цигарок, потім – наркотиків, а потім може бути і зброя».

https://www.rbc.ua/ukr/news/sergey-deyneko-teoreticheski-voyska-rf-sih-1619778810.html

Варто зазначити, що за час використання БПЛА прикордонниками, персонал Центру підготовки з застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем Головного центру підготовки особового складу підготував (перепідготував) близько 400 фахівців з експлуатації БПЛА.

https://dpsu.gov.ua/ua/news/Visokoprofesiyni-operatori-BPLA-na-ohoroni-derzhavnogo-kordonu/
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