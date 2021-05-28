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ПОРУШНИКА «РЕЦИДИВІСТА» ЗАТРИМАЛИ НА ЗАКАРПАТТІ

Суспільство | 28-05-2021, 13:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 50 50    


Громадянина Польщі, який намагався в обхід пунктів пропуску потрапити в Україну затримали учора прикордонники відділення «Велика Паладь» Мукачівського загону.

Іноземця, який незаконно перетнув українсько-угорський кордон прикордонний наряд помітив, коли той саме намагався подолати загороджувальний паркан. Чоловік мав при собі ID-картку громадянина Польщі. У ході первинного опитування поляк повідомив вартовим кордону, що мав намір потрапити в Україну з метою збирання полуниці. Пізніше прикордонники з’ясували, що затриманий вже втретє «штурмує» кордони України. Від початку 2021 року іноземець встиг «проінспектував» пильність прикордонників Львівського і Чопського прикордонних загонів, а тепер потерпів чергове фіаско на ділянці Мукачівського прикордонного загону, адже співробітники Держприкордонслужби ефективно захищають український кордон.

Для складання протоколу про вчинене правопорушення нелегального мандрівника доставили до прикордонного підрозділу.

Правову оцінку діям іноземця та його подальшу долю вже невдовзі вирішуватиме суд.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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