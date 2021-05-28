Очільників громад закликали активізуватися в ремонті доріг комунальної власності Суспільство | 28-05-2021, 13:11 0 79

Ситуацію з ремонтом комунальних доріг Львівщини проаналізували сьогодні, 28 травня, під час спільної наради керівництва обласної ради і очільників громад області.



Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак звернулася до керівників громад з проханням активізуватись у напрямку проведення ремонтів автошляхів комунальної власності.



«До 1 липня необхідно продемонструвати конкретні результати, а саме: розпочати проведення тендерів та приступити до ремонту там, де вже визначені виконавці. У випадку, якщо у громадах, які отримали співфінансування ремонту комунальних доріг з обласного бюджету, не відбудеться позитивних змін до 1 липня, Львівська обласна рада перерозподілить невикористані кошти на потреби інших громад», - наголосила Ірина Гримак.



Як нагадав заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод, Львівська облрада на ремонт комунальних доріг цьогоріч виділила 33 млн грн.



«Станом на кінець травня передбачалося витрати на ці цілі 8 млн грн. Однак використано лише 400 тис грн.», - зауважив Юрій Холод.