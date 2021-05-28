ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ РОЗШУКУВАНОГО ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ УКРАЇНЦЯ Суспільство | 28-05-2021, 13:19 0 65



Прикордонники ефективно захищають український кордон від нелегальних мігрантів, тютюнової контрабанди та інших правопорушень.



Так сьогодні вночі в пункті пропуску «Лужанка», під час перевірки документів у громадян, які прямують на в’їзд в Україну, відбулося спрацювання бази даних відносно нашого 26 - річного співвітчизника. Прикордонники з'ясували, що чоловіка розшукують українські правоохоронці за вчинення ним злочину передбаченого ст. 307 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».



Наразі затриманого передали співробітникам Нацполіції.







Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



