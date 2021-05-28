У Червонограді викрили торговця метадоном Суспільство | 28-05-2021, 13:21 0 72

За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотиків, вчиненому повторно, жителю Червонограда (ч.2 ст.307 КК України).



Встановлено, що у Червонограді 39-річний місцевий мешканець при особистій зустрічі з покупцями збував наркозалежним містянам метадон.



У ході проведення обшуків за його місцем проживання та інших осіб, які можуть бути причетними до розповсюдження наркотиків, вилучено: метадон, марихуану, пристрій для її куріння, шприци, холодну зброю, бойові припаси та інші докази злочинної діяльності.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до такої злочинної діяльності.



Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно з слідчими Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід – працівники сектору кримінальної поліції Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури