Залучення інвестицій і відкриття нових іноземних підприємств – важлива складова стратегії розвитку Львівщини, - Ірина Гримак. Суспільство | 28-05-2021, 15:25 0 18



28 травня Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак та представники турецького бізнесу в Україні обговорили перспективи реалізації спільних проєктів.

Делегацію Туреччини представляв Голова Правління Міжнародної асоціації турецьких та українських бізнесменів (TUID) Бурак Пехліван. Він зазначив, що на часі підписання угоди про зону вільної торгівлі між нашими державами. Такий крок спростив би умови для розвитку бізнесу. За його словами, турецькі компанії створили в Україні близько 30 тис. робочих місць.

"Ми хочемо відкрити ще більше заводів, зокрема на Львівщині. Тут є потенціал до розвитку машинобудування, легкої та харчової промисловості. Туреччина у 2020 році стала найбільшим іноземним інвестором у понад 10 різних сфер в Україні. Загальна сума інвестицій Туреччини в Україну становить 3,5 млрд доларів, з них 400 мільйонів за минулий рік" – розповів Буряк Пехліван.

Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини «TUID» з 2004 року координує діяльність підприємців обох країн, спрямовану на розвиток економічної співпраці. Фірми, які входять до складу спілки працюють в галузях будівництва, телекомунікацій, текстильної промисловості, банківської справи, роздрібної торгівлі та закупівлі сировини. Представники іноземної делегації наголосили, що перше після пандемії засідання членів правління організації вирішили провести саме у Львові, тут знаходиться найбільший офіс спілки. Ірина Гримак запевнила іноземних гостей, що депутати обласної ради готові допомагати та підтримувати співробітництво у різних напрямках.

"Ми маємо амбітну ціль створити на Львівщині транспортний хаб, щоб бізнес у нашому регіоні отримав більше якісних логістичних послуг і переміщення товарів стало максимально комфортним. Залучення іноземних інвестицій, відкриття нових промислових підприємств – це важлива складова стратегії нашої області. Так ми зможемо створити багато нових робочих місць. Територіальні громади Львівщини отримали більше повноважень і готові пропонувати перспективні території під будівництво заводів,"- пояснила представникам Туреччини голова Львівської обласної ради.

Під час зустрічі сторони визначили конкретні проєкти, які планують реалізувати найближчим часом. Це проведення переговорів щодо будівництва турецько-українського індустріального парку на Львівщині, а також організацію масштабного ІТ- форуму.