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Іван Франко – приклад, гідний для наслідування, - Ірина Гримак

Суспільство | 28-05-2021, 18:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 56 56    
Іван Франко – приклад, гідний для наслідування, - Ірина Гримак
Сьогодні, 28 травня, на Личаківському кладовищі відбулося вшанування пам’яті Івана Франка з нагоди 105-ї річниці з дня смерті та 100-ліття перепоховання.

За участі представників обласної влади, університету та музею Франка, депутатів, громадськості відбулася урочиста хода до могили Івана Франка та покладання квітів.

Опісля священники відслужили поминальну панахиду.

«Нині важливо розуміти, що творчий спадок Франка не втратив свою актуальність, як в тім і його життєві принципи.

Іван Франко – велична і трагічна постать української історії. З нього фактично почалася модерна доба української культури.

Найкращим вшануванням пам’яті цієї великої людини є вивчення та популяризація його творчості.

Щиро дякую і пишаюся тим, що обласний музей Івана Франка на чолі з його директором Богданом Тихолозом відіграють провідну роль в процесах повернення справжнього Франка українцям і світові. Їхня робота зламала застарілі радянські стереотипи про письменника.

Франко для мене і моїх сучасників – це велична європейська людина, безмежно талановита та обдарована особистість. Приклад, гідний пошани та наслідування», - зазначила у виступі голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

В межах урочистих заходів відбувся також виступ хорової капели «Дударик» та прочитання творів поета.
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