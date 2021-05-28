ГРОШІ ЯЩИКАМИ Суспільство | 28-05-2021, 20:03 0 27

Сьогодні в обід, у міжнародному пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, прикордонники Львівського загону виявили у 38 річного громадянина України значну кількість коштів.

Під час огляду автомобіля у прикордонників виникла підозра про можливе незаконне переміщення товарів. Було прийнято рішення про спільний з працівниками митної служби поглиблений огляд транспортного засобу у спеціально обладнаному боксі. У багажному відділі автомобіля марки «Мерседес» прикордонники спільно з митниками у двох коробках виявили незадекларовану валюту – 23 170 фунтів стерлінгів, що станом на 28.05.2021 року за курсом Національного банку становить 903 722,68 грн.



По даному факту працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил. Порушника буде притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством.

