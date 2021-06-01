Обласна прокуратура відстояла в суді повернення самовільно захопленої землі у с.Красів Суспільство | 31-05-2021, 10:33 0 265

Господарський суд Львівської області задоволив позов органів прокуратури Львівщини до суб’єкта господарювання, який самовільно зайняв земельну ділянку на території Тростянецької ОТГ Миколаївського району, про витребування з користування ділянки комунальної власності площею 0,1 га вартістю майже 357 тис грн.



Встановлено, що у с.Красів підприємець самовільно захопив несформовану ділянку, розташовану в межах земель охоронних зон ліній електропередач, для розміщення на ній автозлому та обгородив її бетонним парканом і металевою сіткою.



Наявні порушення законодавства стали причиною для втручання прокуратури. Як наслідок, суд постановив звільнити незаконно зайняту земельну ділянку.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури