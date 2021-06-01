Які документи потрібно подавати для внесення відмітки про чергову сплату за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та в який строк контролюючий орган проставляє відмітку на ліцензії? Суспільство | 31-05-2021, 15:48 0 138



Відповідно до ст. 16 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, і пального, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, на зберігання пального. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) подає зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» із змінами та доповненнями органом ліцензування щодо діяльності з виробництва алкогольних напоїв (тютюнових виробів) визначено ДПС, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) – територіальні органи ДПС.



Отже, суб’єкту господарювання для внесення відмітки про чергову сплату за ліцензію на право виробництва, оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) необхідно звернутись до уповноваженого органу ліцензування із заявою, до якої додати оригінал ліцензії та копію платіжного доручення з відміткою установи банку про сплату.



Законом № 481 не встановлено конкретного терміну, протягом якого орган ліцензування проставляє таку відмітку.



При цьому, розгляд заяв щодо внесення відмітки про внесення чергових платежів до ліцензії на право виробництва, оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) на наступний період здійснюється відповідно до Закону України від 02 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян»



