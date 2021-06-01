Землі під Брюховичами на майже 20 млн грн: викрили осіб, які незаконно заволоділи землями лісового фонду Суспільство | 31-05-2021, 15:53 0 137



За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури повідомлено про підозру трьом фігурантам, одного з яких підозрюють у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом (ч.1 ст.209 КК України), його спільника – у зловживанні своїми повноваженнями (ч.3 ст.365-2 КК України), а також жительці області, причетній до розпорядження майном, отриманим злочинним шляхом (ч.1 ст.209 КК України).



Встановлено, що впродовж липня – серпня 2020 року один з чоловіків розробив механізм протиправного заволодіння землями лісового фонду на території Брюховицької сільради і, шляхом підробки документів та фальсифікації рішення сільради, разом зі спільником-держреєстратором оформили на підставних осіб 6 ділянок загальною площею майже 2 га. Згодом підозрювані перепродали ці ділянки кілька разів. Одну з підставних осіб уже встановлено, нею виявилася жителька Львівської області.



За попередньою інформацією, вартість незаконно вилучених земель становить майже 20 млн грн.



Під час проведення обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання підозрюваних вилучено: документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.



Проводяться заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до такої протиправної діяльності.



Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими ВП №4 Головного управління Національної поліції у Львівській області, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.



Санкція статті, інкримінованої організаторові та жінці, на яку оформляли землю, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна, адержреєстраторові - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна або без такої.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури