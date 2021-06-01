П’ять років тому сталася трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі Суспільство | 31-05-2021, 16:17 0 136 Сьогодні, 31 травня, у Жовкві відбулися поминальні заходи біля пам`ятника пожежникам-рятувальникам: Юрія Рудого, Андрія Вненкевича, Богдана Янка, які загинули внаслідок зсуву сміття на Грибовицькому сміттєзвалищі.



Трагедія сталася 30 травня 2016 року, коли на сміттєзвалищі в Грибовичах спалахнула масштабна пожежа, після чого стався зсув сміття. Під завалами опинилися троє рятувальників та працівник ЛКП «Збиранка», тіло якого так і не знайшли.



Керівництво Львівської обласної ради, представники місцевої влади, депутати, громадськість, родичі загиблих поклали квіти до пам’ятного знаку, священники відправили поминальну панахиду.



«Ця трагедія понині відгукується болем в наших серцях, адже неприпустимо, коли українці гинуть на мирній службі, через чиюсь недбалість і байдужість. Загиблі рятувальники врятували Львів від масштабної пожежі. Вічна шана цим мужнім людям, які до кінця чесно виконали свій громадянський обов’язок», - зазначила під час виступу голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.