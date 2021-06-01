Уряд зняв обмеження на використання коштів підприємствами теплокомуненерго Суспільство | 31-05-2021, 16:58 0 165

Кабінет Міністрів скасував постанову №217 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки».



Такі спеціальні рахунки були запроваджені з 2014 року з метою примусового вилучення коштів підприємств ТКЕ на користь НАК «Нафтогаз України» як оплата за спожитий природний газ. Під час дії цього механізму 80-90% коштів, які надходили до підприємств ТКЕ від споживачів, автоматично перераховувалися до НАК «Нафтогаз України». Однак, такі обмеження призвели лише до погіршення ситуації, оскільки заборгованість ТКЕ за природний газ у 2021 році зросла до 58 млрд грн.



Асоціація міст України неодноразово наголошувала на необхідності скасування спецрахунків, які обмежували право підприємств розпоряджатися власними коштами. Ініціатором прийняття постанови про скасування спецрахунків виступив Міністр розвитку громад та територій України О.Чернишов.



Відтепер підприємства теплопостачання можуть без обмеження розпоряджатися коштами, які надходять на їх рахунки від споживачів як оплата за послуги теплопостачання.



Нагадаємо, 21 травня 2021 року за ініціативи Асоціації міст України Президент України В.Зеленський провів нараду для обговорення проблемних питань забезпечення постачання природним газом підприємств комунальної теплоенергетики. Позицію Асоціації міст України на нараді представляв Виконавчий директор АМУ О.Слобожан. За підсумками наради було досягнуто домовленостей, реалізація яких дозволить забезпечити природним газом підприємства теплопостачання.



Асоціація міст України вітає рішення Уряду як таке, що створить умови для виконання вищезгаданих домовленостей щодо подолання кризи у галузі комунальної теплоенергетики і підприємства ТКЕ зможуть забезпечувати жителів населених пунктів послугами з гарячого водопостачання та централізованого опалення.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ



