Галицька митниця у травні виконала план надходжень митних платежів до держбюджету України Суспільство | 31-05-2021, 17:06 0 162



Щоденно до Держбюджету надходило майже 150 млн грн.



У травні 2021 року Галицька митниця Держмитслужби виконала план надходжень до бюджету на 102,1% і скерувала до Державного бюджету України майже 2,7 млрд грн. Це на 57,2%, або 965 млн грн більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загалом, з початку року до держбюджету України Галицька митниця скерувала 12,8 млрд грн, що на 104%, або майже 500 млн грн більше, ніж у січні-травні 2020 року.

«Другий місяць поспіль Галицька митниця Держмитслужби виконує планові показники надходжень до держбюджету. Це свідчить про налагоджену роботу в напрямі адміністрування митних платежів, вжиття заходів щодо протидії митним правопорушенням. Як результат - ми бачимо збільшення митних платежів за товарами, які раніше «були в тіні», - зауважив керівник Галицької митниці Держмитслужби Андрій Колобродов.

