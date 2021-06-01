Залучення висококваліфікованих кадрів – один із пріоритетних напрямів роботи Державної податкової служби, – Ірина Короткова Суспільство | 31-05-2021, 17:31 0 157



Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків відкриє двері для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відповідну Угоду про проведення практики студентів вищих навчальних закладів між установами підписали нещодавно. ЛНУ імені Івана Франка також підписав Меморандум про співробітництво з Державною податковою службою України, відповідно до якого сторони консолідують зусилля задля подальшої взаємодії в сфері інформування студентів про кар’єрні можливості та працевлаштування.

Студенти Франкового університету матимуть змогу отримати практичні знання та навички впровадження передового досвіду у проходженні державної служби на базі Західного міжрегіонального управління під керівництвом досвідчених фахівців.

«Одним із пріоритетних напрямів роботи ДПС є співпраця з майбутніми співробітниками. Для нас важливо залучати молодь, висококваліфіковані кадри до роботи у податковій службі. Підписання Угоди із закладом дозволить студентам не лише пройти виробничу практику, але покликане продемонструвати з середини пріоритетність обраної спеціальності. Ми прагнемо зацікавити молодь, аби упродовж усього часу здобуття освіти вона навчалась з ентузіазмом», - наголосила в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Ірина Короткова.

Відтак, у межах проходження практики студенти ознайомляться з діяльністю, основними завданнями та функціями органів державної податкової служби.

«Ми сповнені надією, що вже невдовзі штат Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків поповниться випускниками з найпрестижніших вищих навчальних закладів Західного регіону», - додала Ірина Короткова.

Дякуємо ректору Львівського національного університету імені Івана Франка Володимиру Мельнику за співпрацю та запрошуємо студентів для проходження практики.

