Ірина Короткова про надходження до Державного бюджету упродовж чотирьох місяців 2021 року Суспільство | 31-05-2021, 17:32 0 153



В.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків підбила підсумки надходжень до Державного бюджету упродовж чотирьох місяців 2021 року.

"З початку 2021 року великі платники податків, які обслуговуються в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до Загального фонду Державного бюджету 2,8 млрд гривень", - зазначила Ірина Короткова.

У розрізі основних податків до Державногобюджету надійшло: податку на додану вартість - 2 млрд гривень. Так, платники податків забезпечили приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом 2020 року на суму 73 млн гривень. Слід зазначити, що з початку 2021 року суб'єктом господарювання Західного регіону відшкодовано з Державного бюджету 1,2 млрд гривень податку на додану вартість.

"Крім того, великий бізнес перерахував до Державного бюджету 178 млн гривень податку на прибуток, акцизного податку - 397 млн гривень, військового збору - 144 млн гривень. Що стосується відрахувань на соціальні потреби населення, то з початку року великими підприємствами Західного регіону сплачено 1,8 млрд гривень", - додала Ірина Короткова.

За її словами, також за чотири місяці 2021 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 304 млн гривень податку на доходи фізичних осіб. З них до Державного бюджету - 76 млн гривень (25%) та 228 млн гривень (75%) до місцевих бюджетів.

