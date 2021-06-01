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За добу в Україні понад 2 тисячі випадків COVID, 163 хворих померли
|Суспільство | 01-06-2021, 08:59
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|За добу 31 травня в Україні зафіксували 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19, госпіталізували 579 хворих, при цьому 163 людини померли, 12 085 осіб одужали від коронавірусу.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Серед нових хворих 91 дитина та 56 медпрацівників.
Найбільше випадків захворювання в цей понеділок зареєстрували в м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.
31 травня протестовано: методом ПЛР – 26 468 осіб, методом ІФА – 11 271 особу, експрес-тестами – 14 225 осіб.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 204 631 особа, з них 2 053 167 осіб одужали, а 50 699 осіб померли.
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