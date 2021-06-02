Сім’я прикордонника Василя Шіпоша заснувала перший дитячий будинок у Великоберезнянському районі Закарпаття Суспільство | 01-06-2021, 13:24 0 191 Відео: https://youtu.be/xw-AOssquOw









Сьогодні у будинку Василя та Нелі Шіпошів завжди гомінко, весело та радісно, адже вони виховують дев’ятьох дітей.



У 2018 році технік відділення зв'язку відділу «Великий Березний» Чопського загону прапорщик Василь Шіпош разом з дружиною Нелею заснували дитячий будинок сімейного типу у селищі Великий Березний Закарпатської області.



На той момент подружжя уже мало донечку Катерину та сина Тараса. Проте, як каже Василь, вони завжди мріяли про велику родину, тож зважилися на такий серйозний крок.



Спочатку їхня родина поповнилася трьома новими дітками, а згодом ще чотирма сестричками. Усі діти були з неблагополучних сімей Закарпатської області.



Василь та Неля були першими, хто заснував дитячий будинок сімейного типу у Великоберезнянському районі Закарпаття. Наразі там функціонують 9 таких будинків. Великі родини тісно контактують та допомагають одна одній.



Василь зізнається: «Ця робота важка і відповідальна. Вона забирає багато сил і часу. Але, знаєте, коли я повертаюся зі служби до коханої дружини та дев’ятьох дітей, втому, як рукою, знімає. Ми щасливі своїм вибором!».