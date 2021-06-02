Кінологічний навчальний центр святкує День народження Суспільство | 01-06-2021, 13:27 0 156 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Ie4OwcE1DaI







Сьогодні Кінологічний навчальний центр відзначає 76 років. Щорічно Центр готує близько пів тисячі кінологів зі службовими собаками, вирощує близько 60 цуценят.



Сьогодні Кінологічний навчальний центр – це найпотужніший в Україні відомчий навчальний заклад 3-го рівня акредитації з підготовки молодших фахівців та інспекторів-кінологів.



Його специфіка - багатопрофільна підготовка кінологів, і не тільки для Держприкордонслужби. Центр готує кінологів і для інших правоохоронних органів та структур України, таких як Центр спеціальних операцій «А» Служби Безпеки України, Спецпідрозділ Національної поліції «КОРД», Управління державної охорони України, Військова служба правопорядку, Державна пенітенціарна служба, Служба авіаційної безпеки польотів міжнародних аеропортів тощо. Крім того, Центр надає послуги для фізичних та юридичних осіб з підготовка та дресирування собак.



