З початку року на державному кордоні оформлено 10 мільйонів осіб Суспільство | 01-06-2021, 13:45 0 184



Протягом травня місяця фіксується певне поступове збільшення пасажиропотоку на державному кордоні України.



Особливе пожвавлення руху пасажирів спостерігається протягом останніх кількох тижнів. Цьому сприяє і початок літнього туристичного сезону і певне послаблення умов в’їзду для громадян України низкою країн світу.



До цього середньодобовий показник перетину кордону становив 70-80 тисяч осіб, які рухалися на в’їзд та виїзд з України. Наразі кількість осіб, які щодоби перетинають кордон в середньому складає 90 тисяч осіб.



Відмітимо, що середньодобова статистика на кінець травня минулого року складала близько 20-25 тисяч осіб.



Загалом з початку цього року на державному кордоні в обидва напрямки співробітники Держприкордонслужби вже оформили 10 мільйонів осіб.



Для порівняння, за аналогічний період минулого року пасажиропотік складав майже 16 мільйонів осіб.



Нагадаємо, що карантинні обмеження, які почали діяти на кордоні України через недопущення поширення коронавірусної інфекції, були запроваджені Урядом всередині березня 2020 року.



