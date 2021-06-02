1 млн грн службовцю філії «Нафтогазу» за приєднання новобудови до електромережі в обхід закону Суспільство | 01-06-2021, 13:47 0 187



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито директора філії ТзОВ «Нафтогаз Тепло» одного з міст районного значення Львівської області, яка, серед іншого, займається електропостачанням (ч.4 ст.368-3 КК України).



Встановлено, що керівник філії одержав від директора одного з товариств Новояворівська, яке займається будівництвом нерухомості, неправомірну вигоду у розмірі 1 млн грн. Натомість він обіцяв посприяти, аби новозбудований підприємством багатоквартирний будинок був приєднаний до електромереж якомога швидше, не чекаючи, коли буде збудована додаткова підстанція, до якої, згідно проектної документації, і мало бути підключення. Крім цього, у цю суму входили послуги по невідключенню від електропостачання сусіднього будинку тієї ж фірми, який уже зданий у експлуатацію, проте під’єднаний до електромережі з порушеннями правил.



Наразі фігуранта затримано у порядку ст.208 КПК України відразу після передачі коштів, предмет неправомірної вигоди вилучено.



Проводяться невідкладні слідчі дії, по закінченню яких буде вирішуватися питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.



Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури