Працівники Галицької митниці викрили три спроби незаконного переміщення сигарет до Республіки Польщі...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 02/06/2021 У Дрогобичі за вбивство та грабіж судитимуть двох закарпатців...>> Доба на Донбасі: бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ...>> США призупиняють оренду ділянок для видобутку нафти на Алясці...>> Україна повернулася у трійку лідерів серед країн Європи за добовою смертністю від COVID...>> Пентагон запланував на військову розвідку понад $20 мільярдів...>> Канада дозволяє "змішувати" COVID-вакцини при першому і другому щепленнях...>> У кібератаці на найбільшу у світі компанію-постачальника м'яса підозрюють російських хакерів...>> У РФ затримали ексдепутата Гудкова – росЗМІ...>> НАТО займається пошуком місця для навчання військових за межами Афганістану...>> У Нігерії бойовики вимагають викуп за викрадених учнів – ЗМІ...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Дрогобичі за вбивство та грабіж судитимуть двох закарпатців...
02-06-2021, 09:10  >>> 
За вбивство сина жителя Золочівщини ув’язнили на понад 7 років...
01-06-2021, 09:28  >>> 
У Маямі – друга стрілянина за три дні: невідомі обстріляли натовп...
31-05-2021, 09:00  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Україна повернулася у трійку лідерів серед країн Європи за добовою смертністю від COVID...
02-06-2021, 08:28  >>> 
Канада дозволяє "змішувати" COVID-вакцини при першому і другому щепленнях...
02-06-2021, 08:23  >>> 
Естонія скасовує обов’язкове носіння масок...
02-06-2021, 00:46  >>> 
Купить водосточные системы в Киеве | Космолот

Працівники Галицької митниці викрили три спроби незаконного переміщення сигарет до Республіки Польщі

Суспільство | 01-06-2021, 13:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 231 231    


Сьогодні, 01.06.2021, у пункті пропуску "Шегині - Медика" тютюнові вироби виявили у мікроавтобусах «Рено» та «Фіат». В одному з них було 495 пачок, в іншому - 435. Сигарети містились у конструктивних порожнинах автомобілів. Ще один випадок незаконного переміщення зафіксовано в пункті пропуску «Краківець - Корчова». Тут 765 пачок сигарет митники та прикордонники знайшли в автомобілі «Volkswagen Transporter». Для приховування товару в підлозі авто облаштовували сховище. Також частину сигарет помістили у паливний бак. В усіх випадках тютюнові вироби намагались вивезти громадяни України, мешканці Львівщини.
За ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України складено протоколи про порушення митних правил. Сигарети, а також автомобіль «Volkswagen Transporter» вилучено. Вартість предметів правопорушення буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.
   Новини по темі: Суспільство
Доба на Донбасі: бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ...
02-06-2021, 08:32  >>> 
Асоціація міст України стала на захист культурної спадщини...
01-06-2021, 17:02  >>> 
Ірина Короткова про надходження до Державного бюджету упродовж чотирьох місяців 2021 року...
01-06-2021, 14:37  >>> 
Працівники Галицької митниці викрили три спроби незаконного переміщення сигарет до Республіки Польщі...
01-06-2021, 13:48  >>> 
1 млн грн службовцю філії «Нафтогазу» за приєднання новобудови до електромережі в обхід закону...
01-06-2021, 13:47  >>> 
З початку року на державному кордоні оформлено 10 мільйонів осіб...
01-06-2021, 13:45  >>> 
Кінологічний навчальний центр святкує День народження...
01-06-2021, 13:27  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: Стерненка частково виправдали, Шарія оголосили персоною нон грата...
01-06-2021, 08:58  >>> 
Головні новини четверга і ночі: неявка Порошенка на допит, деталі законопроєкту про олігархів...
28-05-2021, 09:32  >>> 
Головні новини середи і ночі: новий власник УП, Facebook про Україну...
27-05-2021, 08:50  >>> 
   ПолітикаПолітика
Пентагон запланував на військову розвідку понад $20 мільярдів...
02-06-2021, 08:26  >>> 
У кібератаці на найбільшу у світі компанію-постачальника м'яса підозрюють російських хакерів...
02-06-2021, 08:21  >>> 
У РФ затримали ексдепутата Гудкова – росЗМІ...
02-06-2021, 08:19  >>> 
   Діловий світДіловий світ
США призупиняють оренду ділянок для видобутку нафти на Алясці...
02-06-2021, 08:30  >>> 
Китай споживає половину всіх товарів, імпортованих з Тихоокеанського регіону — The Guardian...
31-05-2021, 09:11  >>> 
Наглядова рада "Приватбанку" призначила голову правління...
28-05-2021, 01:14  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Доба на Донбасі: бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ...
02-06-2021, 08:32  >>> 
Асоціація міст України стала на захист культурної спадщини...
01-06-2021, 17:02  >>> 
Ірина Короткова про надходження до Державного бюджету упродовж чотирьох місяців 2021 року...
01-06-2021, 14:37  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
«Жінка - та пристрасть, яку годі розгадати», - Зоряна Павлишин презентувала картини на «Весняному салоні - 2021»...
21-05-2021, 17:24  >>> 
“Весняний салон - 2021”: понад 100 українських митців презентували свої роботи...
21-05-2021, 17:21  >>> 
ІЩЕ 10 КРАЇН ПРОЙШЛИ ДО ФІНАЛУ ЄВРОБАЧЕННЯ: З КИМ ЗМАГАТИМЕТЬСЯ УКРАЇНА...
21-05-2021, 01:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
09:10 У Дрогобичі за вбивство та грабіж судитимуть двох закарпатців
08:32 Доба на Донбасі: бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
08:30 США призупиняють оренду ділянок для видобутку нафти на Алясці
08:28 Україна повернулася у трійку лідерів серед країн Європи за добовою смертністю від COVID
08:26 Пентагон запланував на військову розвідку понад $20 мільярдів
08:23 Канада дозволяє "змішувати" COVID-вакцини при першому і другому щепленнях
08:21 У кібератаці на найбільшу у світі компанію-постачальника м'яса підозрюють російських хакерів
08:19 У РФ затримали ексдепутата Гудкова – росЗМІ
08:14 НАТО займається пошуком місця для навчання військових за межами Афганістану
08:11 У Нігерії бойовики вимагають викуп за викрадених учнів – ЗМІ

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования