Працівники Галицької митниці викрили три спроби незаконного переміщення сигарет до Республіки Польщі Суспільство | 01-06-2021, 13:48 0 231



Сьогодні, 01.06.2021, у пункті пропуску "Шегині - Медика" тютюнові вироби виявили у мікроавтобусах «Рено» та «Фіат». В одному з них було 495 пачок, в іншому - 435. Сигарети містились у конструктивних порожнинах автомобілів. Ще один випадок незаконного переміщення зафіксовано в пункті пропуску «Краківець - Корчова». Тут 765 пачок сигарет митники та прикордонники знайшли в автомобілі «Volkswagen Transporter». Для приховування товару в підлозі авто облаштовували сховище. Також частину сигарет помістили у паливний бак. В усіх випадках тютюнові вироби намагались вивезти громадяни України, мешканці Львівщини.

За ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України складено протоколи про порушення митних правил. Сигарети, а також автомобіль «Volkswagen Transporter» вилучено. Вартість предметів правопорушення буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.

