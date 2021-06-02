Доба на Донбасі: бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ Суспільство | 02-06-2021, 08:32 0 107 Протягом доби 1 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.



Джерело: Ранкове зведення штабу ООС



Деталі: Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.



У районі Катеринівки ворог використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.



Неподалік Пісків противник у напрямку позицій українських захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.



Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.



Станом на 7 годину ранку 2 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.